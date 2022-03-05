Бонуччи пропустит минимум семь дней

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил повреждение.

Как сообщает Sky Sport Italia, итальянский футболист почувствовал дискомфорт в матче против «Эмполи» из-за чего пропустил встречу с «Фиорентиной». Бонуччи прошёл медицинское обследование, которое показало, что у Леонардо растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. Отмечается, что защитник пропустит минимум семь дней и не поможет своей команде в ближайшей игре.

34-летний итальянец сыграл двадцать пять матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Контракт Бонуччи с туринцами рассчитан до 30 июня 2024 года.