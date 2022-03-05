Миранчук попал в заявку своего клуба на матч с «Ромой»

Российский полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук попал в заявку от Джан Пьеро Гасперини на матч двадцать восьмого тура против «Ромы». Это означает, что у Миранчука есть шанс попасть и в стартовый состав команды, хотя в последний раз он очень удачно вышел на замену - забил и отдал голевую передачу в игре с «Сампдорией». Встреча между «Ромой» и «Аталантой» состоится пятого марта, ее онлайн-трансляция будет доступна.

Напомним, что речь идет о поединке двух соседей по турнирной таблице, так как «Аталанта» занимает пятое место, а «Рома» под руководством Жозе Моуринью - шестое.