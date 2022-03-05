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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук попал в заявку своего клуба на матч с «Ромой»

05 Марта 2022 • 00:31 Комментировать
Рома
...
Аталанта
2.60 3.40 2.70
Через 19 ч. 19 мин.

Российский полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук попал в заявку от Джан Пьеро Гасперини на матч двадцать восьмого тура против «Ромы». Это означает, что у Миранчука есть шанс попасть и в стартовый состав команды, хотя в последний раз он очень удачно вышел на замену - забил и отдал голевую передачу в игре с «Сампдорией». Встреча между «Ромой» и «Аталантой» состоится пятого марта, ее онлайн-трансляция будет доступна.

Напомним, что речь идет о поединке двух соседей по турнирной таблице, так как «Аталанта» занимает пятое место, а «Рома» под руководством Жозе Моуринью - шестое.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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РОМА АТАЛАНТА
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05.03  17:00 Удинезе ... Сампдория 1.88 3.45 4.40
05.03  20:00 Рома ... Аталанта 2.60 3.40 2.70
05.03  22:45 Кальяри ... Лацио 3.65 3.40 2.08
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