Снейдер: «Моуринью тысячу раз звонил мне и звал в «Интер»

Экс-полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер поделился воспоминаниями о выступлениях за «Интер».

«Там была команда, настоящая команда, все понимали, что на индивидуальном мастерстве далеко не уедешь. Моуринью тысячу раз звонил мне и звал в «Интер», говорил, что здесь есть всё, но не хватает десятого номера. Я сразу почувствовал прилив сил, когда перешёл в «Интер».

Я просто хочу сказать фанатам «Интера», что я по-прежнему чувствую себя здесь как дома, а болельщики «Интера» являются лучшими в мире», - цитирует Снейдера Sky Sport Italia.

Снейдер выступал за «Интер» с 2009 по 2013 годы.