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Госенс поделился эмоциями от дебюта за «Интер»

04 Марта 2022 • 22:44 Комментировать

Немецкий защитник «Интера» Робин Госенс поделился эмоциями от дебюта за миланский клуб.

«Это был момент, которого я ждал долгое время. Я пропустил почти пять месяцев из-за травмы и вот наконец-то мне посчастливилось появиться на поле в футболке этого клуба. Матч с «Миланом» был непростым, но он навсегда останется для меня особенным и очень эмоциональным. В «Интере» прекрасная атмосфера и высококлассные игроки.

В моей карьере не было традиционного прогресса, но всегда была решимость. Менталитет и дисциплина – это фундамент моего успеха», - цитирует немецкого футболиста пресс-служба «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Робин Госенс
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