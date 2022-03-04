Госенс поделился эмоциями от дебюта за «Интер»

Немецкий защитник «Интера» Робин Госенс поделился эмоциями от дебюта за миланский клуб.

«Это был момент, которого я ждал долгое время. Я пропустил почти пять месяцев из-за травмы и вот наконец-то мне посчастливилось появиться на поле в футболке этого клуба. Матч с «Миланом» был непростым, но он навсегда останется для меня особенным и очень эмоциональным. В «Интере» прекрасная атмосфера и высококлассные игроки.

В моей карьере не было традиционного прогресса, но всегда была решимость. Менталитет и дисциплина – это фундамент моего успеха», - цитирует немецкого футболиста пресс-служба «Интера».