Мотта: «Ювентус» по-прежнему может стать чемпионом»

Рулевой «Специи» Тьяго Мотта перед матчем с «Ювентусом» заявил, что туринский клуб по-прежнему является претендентом на чемпионство.

«Все видели, что «Ювентус» столкнулся с трудностями в начале сезона, но этот клуб создан для побед. У туринцев сильная команда. Я думаю, что они по-прежнему могут выиграть титул. У них есть необходимые для побед качества, но не могу сказать, кто является фаворитом в борьбе за чемпионство», - цитирует Мотту Football Italia.

«Ювентус» занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь зачетных баллов.