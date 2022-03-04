«Ювентус» хочет провести с Дибалой очередные переговоры по поводу нового контракта

Представители туринского «Ювентуса» хотят в ближайшее время провести очередные переговоры с аргентинским форвардом Пауло Дибалой по поводу продления контракта.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководители «старой синьоры» планируют встретится с аргентинским футболистом и его агентом для того, чтобы обсудить новый контракт. «Ювентус» хочет провести переговоры со всем игроками, чьи соглашения истекают после окончания этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне Пауло Дибала провёл в итальянской лиге 20 матчей, в которых забил семь мячей и сделал пять ассистов.