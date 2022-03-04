Экс-игрок «Ювентуса» Алейников: У Миранчука есть шанс пробиться в основной состав «Аталанты»

Экс-футболист «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников поделился с журналистами своим мнением о перспективах Алексея Миранчука в «Аталанте».

Алейников сказал «РБ-Спорт», что Миранчук очень здорово проявил себя в последнем матче чемпионата с «Сампдорией», в котором полузащитник забил гол и сделал ассист. Сергей отметил, что Гасперини остался очень доволен игрой Алексея, у которого вполне есть шанс пробиться в основной состав «Аталанты». Экс-игрок добавил, что на Миранчука вряд ли давят из-за ситуации на Украине, так как в клубе его точно все поддерживают.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянской лиге 14 поединков, в которых забил два мяча и сделал четыре ассиста.