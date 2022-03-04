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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала верит, что «Ювентус» ещё может выиграть «скудетто»

04 Марта 2022 • 00:44 Комментировать
Ювентус
...
Специя
1.25 5.70 13.00
06.03 20:00

Аргентинский нападающий Пауло Дибала считает, что у его команды есть все шансы на «скудетто», несмотря на то, что главный тренер клуба Массимилиано Аллегри постоянно пытается быть осторожным, отвечая на подобные вопросы.

По мнению Дибалы, такой клуб, как «Ювентус», постоянно должен думать лишь о титуле. «Старая синьора» является самым титулованным клубом Италии, выиграв целых тридцать шесть титулов за свою долгую историю.

- Аллегри говорит, чтобы мы не думали об этом, но «Юве» - такой клуб, который постоянно должен верить в возможность выиграть титул, - считает Дибала, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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