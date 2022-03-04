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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала: «Играть в эпоху Месси и Роналду? Это облом!»

04 Марта 2022 • 00:35 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ответил на несколько вопросов журналистов.

«Ответный матч с «Вильярреалом»? Сложный матч, потому что соперник очень силён, но мы будем играть дома и хотим победить.

Борьба за чемпионство? Я всё ещё верю в это, нам предстоит принять «Интер» в Турине. Впереди много игр.

Играть в эпоху Месси и Роналду? Это полный облом!

Каково играть с Роналду в одной команде? Когда он приехал, то я был невероятно счастлив. У чемпионов многому учишься. Это касается многих игроков: от Буффона до Дани Алвеса, когда ты находишься рядом с ними, то должен расти», - цитирует Дибалу tuttomercatoweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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