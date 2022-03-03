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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Лацио»

03 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
Ювентус
...
Специя
1.25 5.70 13.00
06.03 20:00

Туринский «Ювентус» заинтересовался 26-летним полузащитником Маттиа Дзакканьи, выступающим за «Лацио». В этом сезоне он является одним из лидеров команды, забив уже четыре мяча в девятнадцати проведенных матчах в рамках чемпионата Италии. Дзакканьи выступает в составе «Лацио» на условиях аренды с обязательным правом выкупа - пока что права на него принадлежат «Вероне», но уже летом говорить надо будет не с ними, а с руководством «Лацио».

И «Ювентус» уже говорит, хотя римляне пока что не готовы назвать цену за футболиста, который достался им за семь миллионов евро, уточняет Corriere dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Трансферы футбола - лето 2022
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