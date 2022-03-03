«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Лацио»

Туринский «Ювентус» заинтересовался 26-летним полузащитником Маттиа Дзакканьи, выступающим за «Лацио». В этом сезоне он является одним из лидеров команды, забив уже четыре мяча в девятнадцати проведенных матчах в рамках чемпионата Италии. Дзакканьи выступает в составе «Лацио» на условиях аренды с обязательным правом выкупа - пока что права на него принадлежат «Вероне», но уже летом говорить надо будет не с ними, а с руководством «Лацио».

И «Ювентус» уже говорит, хотя римляне пока что не готовы назвать цену за футболиста, который достался им за семь миллионов евро, уточняет Corriere dello Sport.