Кришито хочет покинуть «Дженоа» как можно скорее

Мы уже сообщали о том, что бывший защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», перебирается в МЛС, в состав «Торонто».

Правда, если обычно такие соглашения вступают в силу в либо летом, либо зимой, с Кришито все иначе - ему настолько не хочется оставаться в «Дженоа», что он намерен покинуть клуб уже сейчас и приступил к процедуре расторжения контракта с «грифонами», сообщает tuttomercatoweb.com.

Кришито выступал в составе «Зенита» с 2011 по 2018 год, а затем перебрался в «Дженоа». На его счету двадцать шесть матчей в составе итальянской сборной.