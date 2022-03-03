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Чемпионат Италии. Серия А

Кайседо: «Я очень благодарен Индзаги»

03 Марта 2022 • 21:26 Комментировать

Нападающий «Интера» Филипе Кайседо лестно высказался о главном тренере миланского клуба Симоне Индзаги.

«Индзаги – это тот тренер, который дал мне очень многое. Он помог мне вырасти и стать тем игроком, которым я сейчас являюсь. Конечно, я очень благодарен Симоне. Он умеет использовать лучшие качества каждого игрока», - цитирует Кайседо пресс-служба «Интера».

Отметим, что 33-летний эквадорец выступает за «Интер» на правах аренды, Кайседо принадлежит «Дженоа», с которым у него действует контракт до 30 июня 2024 года.

Фелипе сыграл лишь один матч за «Интер», проведя на поле три минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Фелипе Кайседо
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