Кайседо: «Я очень благодарен Индзаги»

Нападающий «Интера» Филипе Кайседо лестно высказался о главном тренере миланского клуба Симоне Индзаги.

«Индзаги – это тот тренер, который дал мне очень многое. Он помог мне вырасти и стать тем игроком, которым я сейчас являюсь. Конечно, я очень благодарен Симоне. Он умеет использовать лучшие качества каждого игрока», - цитирует Кайседо пресс-служба «Интера».

Отметим, что 33-летний эквадорец выступает за «Интер» на правах аренды, Кайседо принадлежит «Дженоа», с которым у него действует контракт до 30 июня 2024 года.

Фелипе сыграл лишь один матч за «Интер», проведя на поле три минуты.