«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном

Нападающий «Ромы» Генрих Мхитарян может продлить контракт с клубом.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, армянский футболист помирился с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью, отношения между Генрихом и наставником были натянутыми ещё с момента совместной работы в «Манчестер Юнайтед». Из-за позитивной динамики руководство «Ромы» планирует предложить Мхитаряну продление контракта на год с сохранением зарплаты, которая на данный момент составляет порядка 3,5 миллионов евро.

33-летний форвард сыграл 32 матча за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал семь голевых передач.