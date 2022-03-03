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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном

03 Марта 2022 • 20:20 Комментировать

Нападающий «Ромы» Генрих Мхитарян может продлить контракт с клубом.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, армянский футболист помирился с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью, отношения между Генрихом и наставником были натянутыми ещё с момента совместной работы в «Манчестер Юнайтед». Из-за позитивной динамики руководство «Ромы» планирует предложить Мхитаряну продление контракта на год с сохранением зарплаты, которая на данный момент составляет порядка 3,5 миллионов евро.

33-летний форвард сыграл 32 матча за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Генрих Мхитарян
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