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Чемпионат Италии. Серия А

Невилл: «Суперлига вернётся в новом виде»

03 Марта 2022 • 17:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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05.03 23:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался на тему возможного создания Суперлиги в будущем.

Ранее на этой неделе сообщалось, что «Барселона», мадридский «Реал» и «Ювентус» планируют официально представить новый проект Суперлиги в ближайшее время.

«Суперлига вернётся. Они [европейские элитные клубы] хотят зарабатывать больше денег, их заботит собственное богатство, а не благо всей игры в целом. Я не верю, что концепция Суперлиги мертва. Она вернётся в новом виде, но фанаты не одобрят эту идею, поскольку не хотят этого», – цитирует Невилла Daily Mail.

В прошлом году Невилл был одним из ярых противников европейской Суперлиги, назвав «абсолютным позором» решение английских клубов вступить в данный проект.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона Манчестер Юнайтед Гари Невилл Суперлига
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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