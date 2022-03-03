Невилл: «Суперлига вернётся в новом виде»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался на тему возможного создания Суперлиги в будущем.

Ранее на этой неделе сообщалось, что «Барселона», мадридский «Реал» и «Ювентус» планируют официально представить новый проект Суперлиги в ближайшее время.

«Суперлига вернётся. Они [европейские элитные клубы] хотят зарабатывать больше денег, их заботит собственное богатство, а не благо всей игры в целом. Я не верю, что концепция Суперлиги мертва. Она вернётся в новом виде, но фанаты не одобрят эту идею, поскольку не хотят этого», – цитирует Невилла Daily Mail.

В прошлом году Невилл был одним из ярых противников европейской Суперлиги, назвав «абсолютным позором» решение английских клубов вступить в данный проект.