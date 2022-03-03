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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер попал в сферу интересов «Милана»

03 Марта 2022 • 16:59 Комментировать

Итальянский «Милан» собирается выиграть борьбу за защитника «Торино» Глейсона Бремера, об этом сообщает Tuttosport.

Кроме «Милана» интерес к игроку проявляют также «Интер», «Ювентус», «Наполи» и мюнхенская «Бавария».

Ожидается, что сумма возможного трансфера составит около 25 миллионов евро.

Бремер является физически сильным центральным защитником. Он хорошо играет в воздухе и обладает отличным чувством позиции. Также он не раз отмечал, что его вдохновляет бывший защитник сборной Бразилии Лусио.

24-летний игрок начал выступать за «Торино» с 2018 года, сыграл за клуб 71 матч и забил 9 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино Глейсон Бремер
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