«Милан» договорился с Ботманом о пятилетнем контракте

Нападающий «Лилля» Свен Ботман заявил, что достиг договоренности с «Миланом» о пятилетнем контракте.

По данным Gazzetta dello Sport, «россонери» удалось выиграть борьбу за нидерландского футболиста у «Ньюкасла». Утверждается, что команда Стефано Пиоли достигла соглашения с Ботманом о пятилетнем контракте на сумму 3,5 миллиона евро за сезон. «

Милан» предложил «Лиллю» 30 миллионов евро. «Ньюкасл» мог предложить больше, но итальянцам удалось быстрее обсудить с футболистом условия личного контракта. Теперь, чтобы Ботман смог выступать за итальянский клуб, «Милану» нужно урегулировать детали сделки с самим «Лиллем».