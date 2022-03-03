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Чемпионат Италии. Серия А

«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» претендуют на защитника «Торино»

03 Марта 2022 • 15:44 Комментировать
Болонья
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Торино
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06.03 17:00

21-летний крайний защитник итальянского «Торино» Уилфрид Синго попал в сферу интересов трёх представителей английской Премьер-лиги.

Игру ивуарийца регулярно просматривают скауты лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма», а ещё одним претендентом на правого латераля считается «Ливерпуль», о чём сообщает Calciomercato. Издание Express в свою очередь утверждает, что «Торино» требует за игрока порядка 18 млн евро.

Контракт Уилфрида Синго с «быками» рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления ещё на один год. В нынешнем розыгрыше Серии А на счету футболиста 25 матчей, 3 гола и 4 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Торино Арсенал Лондон Уилфрид Синго
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БОЛОНЬЯ ТОРИНО
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