«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» претендуют на защитника «Торино»

21-летний крайний защитник итальянского «Торино» Уилфрид Синго попал в сферу интересов трёх представителей английской Премьер-лиги.

Игру ивуарийца регулярно просматривают скауты лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма», а ещё одним претендентом на правого латераля считается «Ливерпуль», о чём сообщает Calciomercato. Издание Express в свою очередь утверждает, что «Торино» требует за игрока порядка 18 млн евро.

Контракт Уилфрида Синго с «быками» рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления ещё на один год. В нынешнем розыгрыше Серии А на счету футболиста 25 матчей, 3 гола и 4 голевые передачи.