Романьоли, Ибрагимович и еще четыре футболиста собираются уйти из «Милана» летом

«Милану» предстоит принять решение по шести игрокам, которые в настоящее время собираются уйти в конце сезона, сообщает Calciomerata.

Пришедший из «Ромы» в экстренном порядке голкипер Антонио Миранте покинет команду в июне. Он не входит в планы руководство клуба. «Милан» собирается вырастить собственного молодого вратаря.

Капитану клуба Алессио Романьоли предложили зарплату, существенно ниже нынешней. На данный момент стороны не пришли к соглашению. Кроме того, футболистом интересуется римский «Лацио».

«Милан» доволен игрой во второй половине сезона Алессандро Флоренци, но будет ли его выкупать клуб пока под вопросом. Тем более что существует бесплатный вариант с приходом Нуссаира Мазрауи из «Аякса».

Контракт заканчивается и у Франка Кесси. Игрок хочет перейти в «Барселону». Также им интересуется «Астон Вилла».

Еще один проблемный футболист – Жуниор Мессиас. Вингер стоил 2,6 миллиона евро в виде выплаченного кредита, и чтобы купить его у «Кротоне», «россонери» должны будут заплатить дополнительно 5,4 миллиона евро. Как и в ситуации с Флоренци, нельзя исключать, что если они решат оставить бразильца, то попросят скидку.

Еще одним футболистом, который покинет «Милан», может стать Златан Ибрагимович.