Защитник «Лилля» договорился о контракте с «Миланом»

Голландский защитник «Лилля» Свен Ботман уже устно договорился о контракте с руководством «Милана».

По информации Gazzetta dello Sport, 22-летний голландский футболист отказал английскому «Ньюкаслу», так как принял решение летом перебраться в «Милан». Если верить источнику, то Свен уже согласовал условия личного контракта с итальянским клубом. За Ботмана «Лилль» планирует выручить не менее 40 миллионов евро.

В этом сезоне Свен Ботман провёл во французской лиге 19 поединков, в которых забил три мяча и сделал один ассист.