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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с Ремзи

03 Марта 2022 • 12:22 Комментировать
Ювентус
...
Специя
1.25 5.70 13.00
06.03 20:00

«Ювентус» собирается расторгнуть контракт с валлийским полузащитником Аароном Ремзи.

Сейчас Ремзи находится в аренде в «Рейнджерс», но, как сообщает Calciomercato, шотландский клуб пока не собирается выкупать полузащитника у туринского клуба. Это и может стать причиной разрыва контракта.

Ремзи присоединился к туринцам в 2019 году, после того как стал свободным агентом в «Арсенале». На протяжении всего пребывания в «Ювентусе», он боролся с травмами и так и не смог стать игроком основы.

Контракт валлийской звезды действует до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
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