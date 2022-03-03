«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с Ремзи

«Ювентус» собирается расторгнуть контракт с валлийским полузащитником Аароном Ремзи.

Сейчас Ремзи находится в аренде в «Рейнджерс», но, как сообщает Calciomercato, шотландский клуб пока не собирается выкупать полузащитника у туринского клуба. Это и может стать причиной разрыва контракта.

Ремзи присоединился к туринцам в 2019 году, после того как стал свободным агентом в «Арсенале». На протяжении всего пребывания в «Ювентусе», он боролся с травмами и так и не смог стать игроком основы.

Контракт валлийской звезды действует до 2023 года.