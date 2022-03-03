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Суд отменил штраф Моуринью за предполагаемое уклонение от налогов

03 Марта 2022 • 12:02 Комментировать

Испанский суд отменил штраф в полмиллиона евро для португальского тренера Жозе Моуринью, которого подозревали в уклонении от оплаты налогов.

Как сообщает As, испанская судебная коллегия приняла решение отменить штраф для португальского специалиста, которого налоговая служба Испании обвинила в предоставлении неправильных данных о доходах. Суд посчитал, что вина Моуринью не доказана, так что Жозе освобождён от уплаты штрафа в 571 тысячу евро.

Напомним, что в Жозе Моуринью работал в мадридском «Реала» с 2010 по 2013 год. В данный момент португалец тренирует «Рому».

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Жозе Моуринью
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