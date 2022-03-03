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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 100 млн евро

03 Марта 2022 • 11:40 Комментировать

Руководители римского «Лацио» определилось с суммой, за которую они готовы продать сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По информации Il Messaggero, римская команда готова расстаться с одним из своих лидеров только за круглую сумму в 100 миллионов евро, которая позволит совершить трансферы для Маурицио Сарри. Стоит отметить, что в услугах Милинковича-Савича заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 26 поединков, в которых забил восемь мячей и сделал восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Сергей Милинкович-Савич
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