«Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 100 млн евро

Руководители римского «Лацио» определилось с суммой, за которую они готовы продать сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По информации Il Messaggero, римская команда готова расстаться с одним из своих лидеров только за круглую сумму в 100 миллионов евро, которая позволит совершить трансферы для Маурицио Сарри. Стоит отметить, что в услугах Милинковича-Савича заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 26 поединков, в которых забил восемь мячей и сделал восемь ассистов.