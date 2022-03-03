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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» могут предъявить обвинения из-за махинаций с трансферами

03 Марта 2022 • 11:11 Комментировать
Ювентус
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Специя
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06.03 20:00

Итальянские власти расследуют вопросы по финансовым махинациям, в которых потенциально может быть замешан туринский клуб.

Государственные обвинители выявили длинный список подозрительных сделок, в которых стоимость игроков якобы преувеличивалась и таким образом клуб пытался зарегистрировать прирост капитала незаконным способом.

В январе 2021 года «Ювентус» обменял Маноло Портанову на игрока «Дженоа» Николу Ровеллу. Источник утверждает, что стоимость Ровеллы составляла 6 миллионов евро, но никак не официально заявленные 18 миллионов.

Трансфер Эмиля Аудеро из «Ювентуса» в «Сампдорию» стоил не более 13 миллионов, хотя по отчетам он составил 20 миллионов.

Наконец, трансфер Пабло Морено из Турина в «Манчестер Сити» стоил всего 2 миллиона, в отличие от заявлены 10 миллионов.

Какие наказания грозят туринцам в случае признания обвинений, пока не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дженоа
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