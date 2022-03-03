«Рома» не собирается обжаловать дисквалификацию Моуринью

Представители «Ромы» не собираются обжаловать дисквалификацию португальского тренера Жозе Моуринью.

По информации Sky Sport Italia, римская команда не будет обжаловать двухматчевую дисквалификацию португальского специалиста, который был удалён за жест телефонного звонка в адрес арбитра в матче с «Вероной». Моуринью уже пропустил матч «Ромы» со «Специей» и также не сможет руководить своей командой в предстоящем поединке с «Аталантой».

Напомним, что поединок между «Ромой» и «Аталантой» состоится пятого марта в 20.00 по московскому времени.