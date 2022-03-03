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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» согласна приобрести Вайгла

03 Марта 2022 • 10:21 Комментировать
Рома
...
Аталанта
2.55 3.50 2.65
05.03 20:00

Немецкий полузащитник лиссабонской «Бенфики» Юлиан Вайгл был предложен двум итальянским клубам: «Милану» и «Роме», — сообщает Calciomercato.  

«Россонери» не планируют приглашать немца, сумма возможного трансфера которого оценивается в 35 миллионов евро. Римляне же не прочь усилить команду 26-летним игроком.

В нынешнем сезоне Вайгл провел в Чемпионате Португалии 21 один матч, в которых забил 21 гол и сделал 3 голевые передачи.

Помимо «Бенфики», футболист провел 5 сезонов в дортмундской «Боруссии», а также выступал за клуб «Мюнхен 1860», чьим воспитанником он и является.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Юлиан Вайгль
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РОМА АТАЛАНТА
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