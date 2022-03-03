Гори: «Влахович перешёл в «Ювентус» из-за денег»

Бывший президент «Фиорентины» Чекки Гори считает, что нападающий Душан Влахович перешёл в «Ювентус» из-за денег.

«Влахович ушёл совсем недавно, поэтому болельщики «Фиорентины» не успели остыть. Душан ушёл из-за денег, он хотел перейти в команду, которая может удовлетворить его запросы. «Ювентус» является большим клубом, который каждый год борется за титулы, поэтому такие деньги для них не проблема», - цитирует функционера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 22-летний серб перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой, сумма трансфера составила порядка восьмидесяти миллионов евро.