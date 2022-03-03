Шкриньяр: «Мы по-прежнему являемся сильной командой»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр пообщался с клубной пресс-службой после матча с «Миланом» (0:0).

«Я рад, что провёл двухсотый матч за «Интер». Надеюсь, что впереди ещё больше. Дерби – это всегда особенная игра, в которой обе команды играют под серьёзным давлением. Нам нужна свежесть и страсть, которые были у нас несколько матчей назад. Да, мы не забиваем голы, создаем меньше моментов, но по-прежнему остаемся «Интером». Мы по-прежнему являемся сильной командой, уверен в этом. Мы ещё вернёмся, а пока остается довольствоваться матчем на ноль», - цитирует Шкриньяра пресс-служба «Интера».