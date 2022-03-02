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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед: «В команде нет проблем с игроками, у которых истекают контракты»

02 Марта 2022 • 23:49 Комментировать

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался о ситуации с контрактом нападающего Пауло Дибалы.

«Не думаю, что в команде могут возникнуть проблемы из-за игроков, у которых истекают контракты. Мы адекватно пообщались со всеми, кто находится в такой ситуации, и пришли к общему решению. Важно понимать, что у парней всё ещё есть действующие контракты. Нет никаких проблем ни для них, ни для нас, все ведут себя профессионально», - цитирует Недведа Mediaset.

Напомним, что «Ювентус» принял решение отложить переговоры о продлении контрактов. Соглашение Дибалы с туринским клубом истекает уже летом.

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Ювентус Павел Недвед Пауло Дибала
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