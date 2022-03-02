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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» ведёт переговоры с Голлини

02 Марта 2022 • 21:59 Комментировать

Голкипер «Аталанты» Пьерлуилджи Голлини может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Il Corriere della Sera, интерес к итальянцу проявляет «Лацио». Римский клуб уже провёл предварительные переговоры с агентом футболиста. Отмечается, что «Аталанта» хочет выручить с продажи 26-летнего голкипера порядка десяти миллионов евро.

Нынешний сезон Голлини проводит на правах аренды в «Тоттенхеме», за который он сыграл десять матчей.

Контракт Голлини с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в тринадцать миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Пьерлуиджи Голлини
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