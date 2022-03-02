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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта: «Ибрагимович больше не нужен «Милану»

02 Марта 2022 • 21:36 Комментировать

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта высказался о нападающем Златане Ибрагимовиче.

«Я думаю, что Ибрагимович больше не нужен «Милану». Я бы продлил его ещё на один сезон, но клуб больше не зависит от Златана. Это значит, что команда сделала шаг вперёд, повзрослела», - цитирует Костакурту fantacalcio.

40-летний швед сыграл девятнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Ибрагимовича с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После двадцати семи туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Алессандро Костакурта
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