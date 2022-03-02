Агент: «Иммобиле завершит карьеру в «Лацио»

Алессандро Моджи, агент нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, считает, что его клиент закончит карьеру в римском клубе.

«Он завершит карьеру в «Лацио». Клуб принял правильное решение, продлив контракт с Чиро до 2026 года. Вы должны понимать, что речь идёт об одном из лучших итальянских нападающих последних лет. Он всегда играл на высоком уровне и не просто так получал индивидуальные награды», - цитирует Моджи Radio Marte.

32-летний форвард сыграл 31 матч за «Лацио» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость итальянца оценивается в тридцать миллионов евро.