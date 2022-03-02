Фабио Каннаваро: «Мечтаю тренировать «Наполи»

Известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро рассказал о тренерской работе своей мечты.

«Мне нужно ответственно подойти к выбору своего первого европейского клуба. За последние годы я общался с «Эвертоном», «Уотфордом», «Фиорентиной» и сборной Польши, но я мечтаю тренировать в Италии.

С самого начала сезона я говорил, что «Наполи» является хорошей командой с отличным тренером. Неаполь был бы для меня мечтой, я болею за этот клуб с детства. Понимаю, что сначала мне нужно много работать и набираться опыта, а дальше посмотрим», - цитирует легенду итальянского футбола Sky Sport Italia.