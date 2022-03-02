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Чемпионат Италии. Серия А

Мартинес выдал личный антирекорд без голов в «Интере»

02 Марта 2022 • 12:32 Комментировать

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес выдал свою личную антирекордную серию без голов в миланском клубе.

По информации Opta, аргентинский форвард не забивает уже 624 минуты, что является его личным антирекордом в «Интере». В 2022 году Лаутаро забил всего один мяч. Случилось это в поединке за Суперкубок Италии с «Ювентусом» в начале января. В Серии А Мартинес последний раз забивал в середине декабря. Тогда форвард поразил ворота «Салернитаны».

Напомним, что в этом сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянской лиге 24 матча, в которых забил 11 мячей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Лаутаро Мартинес
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