Одриосола о своём будущем в «Реал Мадриде»: «Я наслаждаюсь настоящим, а что будет в будущем – посмотрим»

Альвара Одриосола рассказал о том, что ждёт его в будущем.

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола, выступающий на правах аренды за «Фиорентину», высказался о своём будущем в «Реал Мадриде».

«Я наслаждаюсь настоящим, а что будет в будущем - посмотрим. Я ни по чему не скучаю - я счастлив в «Фиорентине». Кубок Италии — это моя Лига чемпионов», — сказал Одриосола в интервью Tuttosport.

«Фиорентина» арендовала Альваро без права выкупа. В текущем сезоне испанец провёл 22 матча, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.