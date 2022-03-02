Индзаги: «Интер» попал в психологическую яму

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал журналистам о том, что думает по поводу затянувшейся безголевой серии своей команды.

Индзаги сказал, что у «Интера» есть талантливые форварды, но они пока ещё не набрали оптимальные физические кондиции. Итальянский тренер отметил, что миланский клуб провёл огромное количество матчей за последние три месяца и неизбежно попал в психологическую яму. Симоне добавил, что в ближайшее время всё изменится.

Напомним, что «Интер» не может поразить ворота своих соперников уже 403 минуты.