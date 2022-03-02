Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Интер» попал в психологическую яму

02 Марта 2022 • 10:04 Комментировать

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал журналистам о том, что думает по поводу затянувшейся безголевой серии своей команды.

Индзаги сказал, что у «Интера» есть талантливые форварды, но они пока ещё не набрали оптимальные физические кондиции. Итальянский тренер отметил, что миланский клуб провёл огромное количество матчей за последние три месяца и неизбежно попал в психологическую яму. Симоне добавил, что в ближайшее время всё изменится.

Напомним, что «Интер» не может поразить ворота своих соперников уже 403 минуты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
11:10 · Италия. Серия А
Одриосола о своём будущем в «Реал Мадриде»: «Я наслаждаюсь настоящим, а что будет в будущем – посмотрим»
11:00 · Италия. Кубок
Фанаты «Фиорентины» готовят Влаховичу «тёплый приём»
10:04 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» попал в психологическую яму
09:05 · Италия. Кубок
Эрнандес: «Милан» проводит невероятный сезон
08:30 · Италия. Серия А
Капитан «Милана» пропустит матч с «Наполи»
08:22 · Италия. Кубок
Госенс уверен, что «Интер» ещё скажет своё слово в ответном матче с «Миланом»
07:14 · Италия. Серия А
Мальдини поддержал амбиции Ибрагимовича
05:48 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Мы мало рисковали»
04:51 · Италия. Кубок
Пиоли: «Ничья несправедлива, мы заслуживали победу»
00:55 · Италия. Кубок
«Милан» и «Интер» голов друг другу не забили
00:46 · Италия. Серия А
Бывший техдиректор «Фиорентины»: Мы заплатили за Влаховича 1,5 млн евро и нам говорили, что это дорого
00:14 · Италия. Серия А
Леау: Моя цель - уровень Мбаппе и Роналду
00:06 · Италия. Серия А
«Реал» - еще один претендент на Осимхена
01 Марта
23:10 · Италия. Серия А
Маротта: «Интер» верит в Мартинеса»
22:53 · Италия. Серия А
Мальдини прокомментировал интерес «Барселоны» к Кесси
Все новости
Рекомендуем