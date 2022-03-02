Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший техдиректор «Фиорентины»: Мы заплатили за Влаховича 1,5 млн евро и нам говорили, что это дорого

02 Марта 2022 • 00:46 Комментировать
Фиорентина
...
Верона
1.93 3.50 4.00
06.03 17:00

Сербский нападающий Душан Влахович стал главным приобретением «Ювентуса» за последние годы и совершенно точно оказался самым дорогим приобретением всей зимней кампании. Однако четыре года назад, когда он только перебрался в Италию, ни о каких семидесяти миллионов евро вообще не шло речи - как пояснил тогдашний технический директор «Фиорентины» Панталео Корвино, он достался «фиалкам» за «жалкие» полтора миллиона евро.

- Мы заплатили белградскому «Партизану» за Влаховича полтора миллиона евро и нам еще говорили, что это много. Его мать сказала мне - «я отдаю вам нового Батистуту», но я ответил ей, что нам хватит и нового Тони, - пояснил Корвино, слова которого приводит La Stampa.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
00:55 · Италия. Кубок
«Милан» и «Интер» голов друг другу не забили
00:46 · Италия. Серия А
Бывший техдиректор «Фиорентины»: Мы заплатили за Влаховича 1,5 млн евро и нам говорили, что это дорого
00:14 · Италия. Серия А
Леау: Моя цель - уровень Мбаппе и Роналду
00:06 · Италия. Серия А
«Реал» - еще один претендент на Осимхена
01 Марта
23:10 · Италия. Серия А
Маротта: «Интер» верит в Мартинеса»
22:53 · Италия. Серия А
Мальдини прокомментировал интерес «Барселоны» к Кесси
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Атлетико» интересуются Симеоне
22:29 · Италия. Кубок
Д’Амброзио – о матче с «Миланом»: «Обе команды будут играть на победу»
21:54 · Италия. Кубок
«Интер» и «Милан» объявили стартовые составы на кубковый матч
21:49 · Италия. Серия А
После разгрома от «Аталанты» руководство «Сампдории» решило утешить фанов дополнительными скидками на билеты
21:32 · Италия. Серия Б
Агент Буффона: «Барселона» также хотела моего клиента»
20:58 · Италия. Серия А
Де Шильо хочется остаться в «Ювентусе»
20:14 · Италия. Серия А
Агент: «Буффон сможет играть и до 50 лет»
16:48 · Италия. Серия А
Де Лигт: «Скудетто» - вполне достижимая цель»
14:56 · Италия. Серия А
Пессина: «Аталанта» поддерживает Миранчука и Малиновского
Все новости
Рекомендуем