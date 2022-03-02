Бывший техдиректор «Фиорентины»: Мы заплатили за Влаховича 1,5 млн евро и нам говорили, что это дорого

Сербский нападающий Душан Влахович стал главным приобретением «Ювентуса» за последние годы и совершенно точно оказался самым дорогим приобретением всей зимней кампании. Однако четыре года назад, когда он только перебрался в Италию, ни о каких семидесяти миллионов евро вообще не шло речи - как пояснил тогдашний технический директор «Фиорентины» Панталео Корвино, он достался «фиалкам» за «жалкие» полтора миллиона евро.

- Мы заплатили белградскому «Партизану» за Влаховича полтора миллиона евро и нам еще говорили, что это много. Его мать сказала мне - «я отдаю вам нового Батистуту», но я ответил ей, что нам хватит и нового Тони, - пояснил Корвино, слова которого приводит La Stampa.