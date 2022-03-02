«Реал» - еще один претендент на Осимхена

Мадридский «Реал» - еще один претендент на услуги Виктора Осимхена, после того, как ранее заинтересованность в нем выражал английский «Манчестер Юнайтед». Осимхен станет главной целью, если по каким-то причинам сорвется переход норвежца.

Проблема в том, что за Осимхена «Наполи» просит 120 миллионов евро, в то время как за Холанна цена куда скромнее - 75 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» платить такие деньги за 23-летнего нигерийца не готов. Для «Реала», как сообщает Football Espana, цена не столь критична.

В текущем сезоне Осимхен сыграл в семнадцати матчах Серии А, забив при этом семь мячей. Он - лучший бомбардир клуба в чемпионате, наряду с Лоренцо Инсинье.