Маротта: «Интер» верит в Мартинеса»

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта поддержал нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Лаутаро является молодым игроком, вполне логично, что он начинает переживать, когда не забивает голы. Ему нужно расслабиться, «Интер» верит в него, Мартинес должен найти свою игру при поддержке команды», - цитирует Маротту Mediaset.

24-летний аргентинец сыграл 34 матча за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двенадцать голов и отдал две голевые передачи. Контракт Лаутаро с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в восемьдесят миллионов евро.