Мальдини прокомментировал интерес «Барселоны» к Кесси

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику Франку Кесси.

«Нормально, что большие клубы ведут переговоры с Кесси, потому что у него кончается контракт. Наша позиция по Франку никак не изменилась, мы не собираемся отступать от нее, хотим продлить соглашение с одним из своих лидеров», - цитирует Мальдини Mediaset.

25-летний Кесси сыграл двадцать матчей за «Милан» в нынешнем сезоне Серии А и забил пять голов. Трансферная стоимость полузащитника по версии портала Transfermarkt оценивается в сорок восемь миллионов евро.