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Чемпионат Италии. Серия А

Де Шильо хочется остаться в «Ювентусе»

01 Марта 2022 • 20:58 Комментировать

Латераль туринского «Ювентуса» Маттиа де Шильо планирует остаться в клубе.

Как сообщает Tuttojuve, итальянский защитник хочет продлить контракт с «Ювентусом». Туринцы готовы предложить Маттиа новый контракт со значительным снижением зарплаты, де Шильо чувствует себя комфортно в клубе и готов пойти на такие условия.

29-летний защитник сыграл двадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт де Шильо с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа де Шильо
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