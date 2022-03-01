Де Шильо хочется остаться в «Ювентусе»

Латераль туринского «Ювентуса» Маттиа де Шильо планирует остаться в клубе.

Как сообщает Tuttojuve, итальянский защитник хочет продлить контракт с «Ювентусом». Туринцы готовы предложить Маттиа новый контракт со значительным снижением зарплаты, де Шильо чувствует себя комфортно в клубе и готов пойти на такие условия.

29-летний защитник сыграл двадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт де Шильо с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в шесть миллионов евро.