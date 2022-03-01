Агент: «Буффон сможет играть и до 50 лет»

Сильвано Мартина, агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона, высказался о своем клиенте.

«Буффон заслуживает возможности регулярно выходить на поле, конечно, большинство клубов отдают предпочтение более молодым вратарям и строят планы на будущее. Если Джанлуиджи будет находиться в хорошей форме, то он сможет играть и до 50 лет, но в таком возрасте нельзя строить долгосрочных планов.

Самое важное, что у него по-прежнему есть энтузиазм, скромность и страсть, которые в первую очередь помогают футболистам, окружающим его», - цитирует представителя легендарного итальянского голкипера Radio Sportiva.