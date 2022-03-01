Де Лигт: «Скудетто» - вполне достижимая цель»

Голландский защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт считает, что его клубу не стоит отказываться от борьбы за титул в итальянском чемпионате, хотя «Ювентус» и располагается лишь на четвертом месте. Туринская команда продолжает также борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Италии, но де Лигт считает, что ей хватит сил, к тому же, конкуренты делают «Ювентусу» регулярные подарки.

- В какой-то момент мы были в четырнадцати очках отставания от лидера. Тогда мы действительно перестали думать о скудетто, сконцентрировались на Лиге чемпионов. Но «Интер», «Милан» и «Наполи» продолжают терять очки, и сейчас мы уступаем лишь семь очков. Ситуация не выглядит безнадежной, - заявил де Лигт, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.