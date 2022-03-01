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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лигт: «Скудетто» - вполне достижимая цель»

01 Марта 2022 • 16:48 Комментировать
Ювентус
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Специя
1.25 5.70 12.50
06.03 20:00

Голландский защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт считает, что его клубу не стоит отказываться от борьбы за титул в итальянском чемпионате, хотя «Ювентус» и располагается лишь на четвертом месте. Туринская команда продолжает также борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Италии, но де Лигт считает, что ей хватит сил, к тому же, конкуренты делают «Ювентусу» регулярные подарки.

- В какой-то момент мы были в четырнадцати очках отставания от лидера. Тогда мы действительно перестали думать о скудетто, сконцентрировались на Лиге чемпионов. Но «Интер», «Милан» и «Наполи» продолжают терять очки, и сейчас мы уступаем лишь семь очков. Ситуация не выглядит безнадежной, - заявил де Лигт, слова которого цитирует  La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт
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