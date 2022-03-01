Пессина: «Аталанта» поддерживает Миранчука и Малиновского

Итальянский полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина в своём «Инстаграме» поддержал одноклубников Руслана Малиновского и Алексея Миранчука.

Маттео написал, что Руслан немного замкнутый, но отзывчивый и добрый парень, как и Миранчук. Пессина отметил, что недавно украинец и россиянин обнялись на базе «Аталанты», которая поддерживает и будет и дальше поддерживать их в этой непростой ситуации.

Пессина добавил, что футбол должен объединять даже тогда, когда человеческое безумие пытается всех разъединить. В конце своего поста Маттео призвал к миру.