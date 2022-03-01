Агент Миранчука: «Я надеюсь на объективность и неполитиканство»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о будущем своего клиента на фоне ситуации в мире.

«Возможный отъезд на фоне последних событий? Со мной точно никаких подобных разговоров нет. Я надеюсь на объективность и неполитиканство», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».

Во вчерашнем матче с «Сампдорией» Алексей Миранчук вышел на поле на 60-й минуте, а уже спустя минуту оформил голевую передачу. В добавок к этому, в конце матча игроку удалось забить гол.

В текущем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 17 матчей, выходя в основном на замену, в которых забил два мяча и оформил четыре результативные передачи.