Два английских гранда хотят подписать полузащитника «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис заинтересовал два клуба английской Премьер-лиги. 25-летним испанцем хотят усилиться «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», информирует Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям источника, в «Наполи» Руис имеет небольшую зарплату, так что щедрое финансовое предложение из Англии может заинтересовать игрока. Ранее сообщалось, что Руис интересен «Барселоне» и «Реалу».

В текущем сезоне Фабиан провёл 28 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Нынешний контракт испанца рассчитан до лета 2023 года. Цена полузащитника на Transfermarkt составляет €55 млн.