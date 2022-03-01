Агент Миранчука: Благодарен Гасперини, который в такой сложный момент не побоялся выпустить Алексея

Агент Алексея Миранчука рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры своего клиента в матче с «Сампдорией».

Агент Вадим Шпинев сказал «Спорт-Экспрессу», что Алексей сыграл прекрасно и успел за полчаса сделать результативную передачу и забить весьма породистый гол. Шпинев отметил, что очень благодарен тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который в такой сложный для российского спорта момент не побоялся выпустить Алексея на поле.

Напомним, что «Аталанта» уверенно переиграла генуэзскую команду со счётом 4:0.