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Чемпионат Италии. Серия А

WhoScored назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты» в матче с «Сампдорией»

01 Марта 2022 • 10:41 Комментировать
Аталанта
4:0
Сампдория
окончен

Известный портал WhoScored назвал российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука одним из лучших игроков клуба из Бергамо в поединке с «Сампдорией».

Российский футболист вышел на поле в середине второго тайма и за полчаса успел отметиться голом и результативной передачей. Миранчук получил от WhoScored оценку 8,6. Больше в составе «Аталанты» получил только голландец Теун Коопмейнерс, который оформил дубль.

Напомним, что Алексей Миранчук в этом сезоне провёл в итальянской лиге 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сампдория Серия А Алексей Миранчук
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