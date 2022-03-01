WhoScored назвал Миранчука одним из лучших игроков «Аталанты» в матче с «Сампдорией»

Известный портал WhoScored назвал российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука одним из лучших игроков клуба из Бергамо в поединке с «Сампдорией».

Российский футболист вышел на поле в середине второго тайма и за полчаса успел отметиться голом и результативной передачей. Миранчук получил от WhoScored оценку 8,6. Больше в составе «Аталанты» получил только голландец Теун Коопмейнерс, который оформил дубль.

Напомним, что Алексей Миранчук в этом сезоне провёл в итальянской лиге 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.