Аллегри просит боссов «Ювентуса» сохранить Морату

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри просит руководителей туринской команды подписать с испанским форвардом Альваро Моратой новое соглашение.

По информации Gazzetta dello Sport, туринская команда планирует подписать с 29-летним испанским футболистом полноценное долгосрочное соглашение. На этом настаивает итальянский тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, который рассчитывает на Морату в ближайшие годы.

Напомним, что в этом сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге 26 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью ассистами.