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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Аталанты» рассказал о дружбе Малиновского и Миранчука

01 Марта 2022 • 08:51 Комментировать
Аталанта
4:0
Сампдория
окончен

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино рассказал журналистам о дружбе между украинцем Русланом Малиновским и россиянином Алексеем Миранчуком.

Марино заявил, что Малиновский прекрасно знает о том, что все в клубе поддерживают его и его семью из-за ситуации на Украине. Функционер отметил, что Руслан дружит с Миранчуком. Умберто считает, что дружба между этими парнями является прекрасным примером того, как всё должно быть.

Напомним, что в последнем матче Серии А против «Сампдории» Миранчук появился на поле во втором тайме и успел отметиться голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Алексей Миранчук Руслан Малиновский Умберто Марино
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