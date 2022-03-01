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Чемпионат Италии. Серия А

Джампаоло: «Аталанта» переиграла нас по всем статьям»

01 Марта 2022 • 05:31 Комментировать
Аталанта
4:0
Сампдория
окончен

После двух побед в трех матчах «Сампдория» потерпела разгромное поражение от «Аталанты», пропустив четыре безответных мяча. Марко Джампаоло, наставник генуэзского клуба. прокомментировал итоги матча.

- «Аталанта» была лучше и переиграла нас по всем статьям. Эту встречу лучше просто поскорее забыть. Перезагрузиться и забыть. Мы уступали сопернику и в физическом, и в техническом, и в тактическом, - посетовал Джампаоло, слова которого цитирует ITASportPress.

После двадцати семи туров «Сампдория» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Серии А, набрав двадцать шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сампдория Марко Джампаоло
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окончен Аталанта 4:0 Сампдория 1.40 4.70 8.50
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