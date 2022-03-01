Джампаоло: «Аталанта» переиграла нас по всем статьям»

После двух побед в трех матчах «Сампдория» потерпела разгромное поражение от «Аталанты», пропустив четыре безответных мяча. Марко Джампаоло, наставник генуэзского клуба. прокомментировал итоги матча.

- «Аталанта» была лучше и переиграла нас по всем статьям. Эту встречу лучше просто поскорее забыть. Перезагрузиться и забыть. Мы уступали сопернику и в физическом, и в техническом, и в тактическом, - посетовал Джампаоло, слова которого цитирует ITASportPress.

После двадцати семи туров «Сампдория» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Серии А, набрав двадцать шесть очков.